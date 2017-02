Coppa del Re, niente Bernabeu: il Real dice no al Barcellona

09/02/2017 17:59

COPPA DEL RE BERNABEU REAL FINALE / Non sarà il 'Bernabeu' ad ospitare la finale di coppa del Re tra Barcellona ed Alaves: il Real Madrid ha, infatti, negato l'utilizzo dell'impianto per l'atto conclusione della competizione. A spiegare le motivazioni il presidente dei 'Blancos' Florentino Perez: "Al 'Bernabeu' non si potrà giocare la finale di coppa del Re tra Barcellona e Alaves perché ci saranno dei lavori - le parole del numero uno Real -. Non c'è alcun altro problema".

B.D.S.