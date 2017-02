Inter, Gagliardini: "Grande prestazione a Torino. Le assenze? La nostra forza è il gruppo"

09/02/2017 17:53

INTER GAGLIARDINI / Stop alle polemiche e testa al campo. Mentre impazzano ancora le polemiche del post Juventus-Inter, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini ed il nuovo arrivato Trent Sainsbury hanno incontrato oggi all'Inter Store di Milano centinaia di tifosi interisti. Al termine dell'evento, Gagliardini si è concesso ai microfoni di 'Inter Channel' per una breve intervista nella quale torna a parlare della sfida di domenica scorsa allo 'Juventus Stadium': "È sempre piacevole vivere un pomeriggio insieme ai nostri fan. Sono contento, anche perché c'era tantissima gente. Cosa mi hanno chiesto i tifosi? Di fare un gol, ormai c'è la mania del Fantacalcio e il +3 è sempre più richiesto (sorride, ndr). Veniamo da una grande prestazione a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l'Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino. Mancheranno giocatori importanti, ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scenderà in campo farà sicuramente bene. Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti".

L.P.