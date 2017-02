09/02/2017 17:42

NAPOLI GENOA TONELLI STRINIC / Possibile doppio forfait per il Napoli in vista dell'anticipo di venerdì sera contro il Genoa: nell'allenamento odierno, infatti, hanno svolto lavoro differenziato sia Tonelli che Strinic. Entrambi i calciatori potrebbero non rientrare nella lista dei convocati che il tecnico Sarri diramerà con ogni probabilità domani in mattinata.

B.D.S.