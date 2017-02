Manchester United, Mourinho il 'segreto' per il colpo estivo

09/02/2017 17:27

MANCHESTER UNITED BERNARDO SILVA / Mossa del Manchester United per arrivare a Bernardo Silva, talento portoghese del Monaco nel mirino di tutte le grandi d'Europa. Come riporta 'le10sports.com', il club inglese avrebbe fatto un passo ufficiale per il calciatore e vorrebbe sfruttare Mourinho per sbaragliare la concorrenza. Il manager dello 'Special One', Jorge Mendes, è lo stesso di Bernardo Silva e questo potrebbe rivelarsi una carta vincente.

B.D.S.