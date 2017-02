Serie A, 24a giornata: ecco gli arbitri

09/02/2017 16:46

SERIE A ARBITRI 24A GIORNATA / Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 24a giornata di Serie A in programma in questo fine settimana. Cagliari-Juventus è stata affidata a Calvarese mentre il monday night tra Lazio e Milan sarà diretto da Damato. Ecco gli arbitri delle dieci gare della 24a giornata di Serie A:

Napoli-Genoa, venerdì ore 20.45: Giacomelli

Fiorentina-Udinese, sabato ore 20.45: Mariani

Crotone-Roma, domenica ore 12.30: Russo

Inter-Empoli, domenica ore 15: Celi

Palermo-Atalanta, domenica ore 15: Orsato

Sassuolo-Chievo, domenica ore 15: Pairetto

Torino-Pescara, domenica ore 15: Maresca

Sampdoria-Bologna, domenica ore 18: Fabbri

Cagliari-Juventus, domenica ore 20.45: Calvarese

Lazio-Milan, lunedì ore 20.45: Damato

B.D.S.