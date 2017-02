09/02/2017 16:31

OLANDA VAN DER MEYDE / Ha lasciato il calcio nel 2012 ma Andy van der Meyde continua a lavorare duro per mantenersi in forma. L'olandese ex Inter è molto attivo sui social network, soprattutto su Instagram, dove posta video e foto dei suoi allenamenti, che sembrano averlo 'trasformato'. Voi lo riconoscereste?

M.S.