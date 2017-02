Calciomercato Milan, agente Pasalic: "Tifa rossonero. Disponibili a restare"

09/02/2017 16:16

CALCIOMERCATO MILAN PASALIC FUTURO / Marko Pasalic vuole continuare a giocare nel Milan. L'agente del calciatore, Naletilic, ha confermato quanto ammesso in passato a Calciomercato.it.

Il croato, autore del gol della vittoria contro il Bologna, è arrivato con la formula del prestito e in estate potrebbe far ritorno al Chelsea: "E' un giocatore dei 'Blues' - ammette l'agente a 'juvenews.eu' - Dobbiamo decidere il da farsi a fine stagione. Il ragazzo è felice al Milan ma ora non voglio fare nessuna previsione. Saremo disponibili a trattare la possibilità ch continui in rososnero ma deciderà il Chelsea. Questa è una cosa importantissima visto che i Blues sono i proprietari del cartellino. Lui è tifoso del Milan da bambino e ringrazierà sempre per la fiducia dimostrata dal club rossonero, questo può voler dire niente ma può voler dire anche molto".

M.S.