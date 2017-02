Genoa, Preziosi risponde alle critiche: "Squadra più debole? Una bufala"

09/02/2017 15:54

GENOA PREZIOSI CALCIOMERCATO / Enrico Preziosi risponde alle critiche di chi parla di un Genoa più debole dopo il mercato di gennaio: "Pu..., scusate il termine. I tifosi non sanno - dice a 'Tele Nord' - che la telefonata della Juventus per Rincon è arrivata il 28-29 dicembre. Lui aveva altre mire, non era più lo stesso. Dire che senza di lui ci siamo indeboliti è una bufala. Serve più prudenza come successo lo scorso anno con l'Atalanta. In 30 anni però non ho mai indicato chi deve giocare. Ci tireremo fuori da questo momento".

Preziosi replica anche a chi chiede di farsi da parte: "Trovatemi un investitore serio, gli farò uno sconto micidiale. Ci sono tanti sciacalli in giro. I tifosi devono essere un valore aggiunto, non un elemento di tensione. Credo di non avere colpe particolari, se prendiamo quattro gol con il Palermo non credo sia colpa mia, se poi si fa male Veloso, se poi si fa male Rigoni, se poi si fa male Perin non è colpa mia. Capisco le critiche ma qui va sempre in onda lo stesso dramma e se sento tutti gli umori vado al manicomio".

B.D.S.