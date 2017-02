Juventus, agente Pjaca: "Marko come Cristiano Ronaldo. Ha i numeri da campione"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

09/02/2017

JUVENTUS PJACA AGENTE / Esordio dal primo minuto. Le news Juventus in queste ore sono legate anche a Marko Pjaca. Il talento croato, per la prima volta, è stato schierato dall'inizio da Massimiliano Allegri in campionato.

Il calciatore, prelevato durante il calciomercato estivo dalla Dinamo Zagabria, è sceso in campo contro il Crotone, nel recupero della 18a giornata di serie A: "L'ho visto molto bene - ammette l'agente, Naletilic, ai microfoni di 'juvenews.eu' - Ha giocato con grande personalità, ed era alla sua prima partita dall'inizio. Viene da un infortunio lungo e con due tre giocate ha fatto capire di avere i numeri da campione. Non abbiamo visto il miglior Pjaca, ma ieri non mi è sembrato un giocatore al 'debutto'".

PARAGONE SCOMODO - "Assomiglia a Cristiano Ronaldo per certi versi - prosegue l'agente - Chiaro deve migliorare ancora tanto soprattutto nella fase di finalizzazione ma questo è un calciatore di caratura mondiale. Ora CR7 fa un altro gioco, è già formato da anni ed uno dei più forti del mondo. Chiellini stesso ha detto che gli ricorda il fuoriclasse del Real Madrid. Forse Marko non avrà mai la sua bravura per quanto riguarda la finalizzazione ma per tutto il resto ha le carte in regola per diventare uno dei migliori in pochi anni".

GESTIONE ALLEGRI - "Sta facendo come ha fatto con Dybala che ora è uno dei più forti attaccanti nel suo ruolo. Un giocatore come Marko ha ancora molto da imparare vista la sua giovane età ma è uno che sa ascoltare e se continuerà così non ci metterà molto a conquistare ancora di più la fiducia dell'ambiente".

Juventus, Pjaca incedibile: i bianconeri puntano su di lui

Non ci sono dubbi, la Juventus punterà su Pjaca per il futuro: "Marko è un giocatore incedibile ma non dobbiamo nemmeno parlare di queste cose perché lui non è sul mercato - prosegue Naletilic - La Juventus ha deciso di puntare su di lui che è un predestinato. Non si parla assolutamente di mercato, il suo obiettivo è di imporsi in bianconero, abbiamo fatto una scelta ben precisa in estate".