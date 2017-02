Calciomercato Milan, è caccia al bomber internazionale

09/02/2017 15:47

CALCIOMERCATO MILAN ATTACCANTE / Anche la gara di ieri sera contro il Bologna ha messo in evidenza l'idiosincrasia tecnico-tattica tra Carlos Bacca e gli schemi di Vincenzo Montella. L'attaccante colombiano a gennaio ha deciso di rifutare le faraoniche offerte cinesi, per tentare la rinascita con la maglia del Milan, ma i risultati sono a dir poco altalenanti. Anche in virtù di questo, la nuova dirigenza rossonera sta già setacciando il mercato europeo, alla ricerca di un bomber di livello internazionale che sia in grado di stabilire un feeling maggiore con il credo dell'allenatore rossonero. Nei giorni scorsi, sono circolati i nomi di Aguero, Aubameyang, Belotti e Dzeko, ma ci sono anche altri due profili che stuzzicano il calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, occhio a Benzema e Falcao per l'attacco

Le sorti del club rossonero potrebbero essere legate a doppio filo a quelle del Real Madrid. In casa 'merengue' si sta preparando una vera e propria rivoluzione in attacco, che potrebbe scatenare una reazione a catena sul calciomercato. La permanenza di Karim Benzema nella capitale iberica non è mai stata cosa in bilico e l'attaccante francese è un profilo che piace molto in quel di Milano, al pari di Radamel Falcao, letteralmente rinato al Monaco e sin qui autore di 19 reti stagionali.

D.T.