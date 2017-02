Calciomercato Juventus, lo Schalke 04 prova a trattenere Kolasinac

09/02/2017 15:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHALKE 04 KOLASINAC / Lo Schalke 04 non molla Sead Kolasinac. Il terzino bosniaco, accostato nell'ultima sessione di calciomercato alla Juventus, potrebbe rimanere in Germania. Il club tedesco - secondo quanto riportato da 'Espn' - starebbe provando a tenere il calciatore, che va in scadenza a giugno, mettendo sul piatto un contratto più ricco, dei due milioni di euro annui percepiti attualmente.

Il rinnovo prevederebbe anche l'aggiunta di una clausola rescissoria. Al momento, però, nel futuro di Kolasinac sembra esserci la Juventus o la Premier League. Salvo sorprese, chiaramente.

M.S.