Gossip, il ritorno di Larissa Riquelme: promessa da brivido

09/02/2017 15:15

GOSSIP LARISSA RIQUELME / Diventata famosa ai Mondiali del 2010 per il suo tifo pittoresco e molto sexy, la modella paraguaiana Larissa Riquelme torna a far parlare di sé, grazie ad un'intervista rilasciata a 'Univision Deportes'. Parlando di suo marito, Jonathan Fabbro, l'avvenente showgirl ha svelato la sua tecnica motivazionale per aiutarlo a fare gol: "Gli dico sempre di immaginare che la porta sia io e che deve entrare bene". Larissa ha poi fatto una promessa sexy. "Se il Jaguares va in finale, sono pronta a raddoppiare la posta rispetto al Mondiale del 2010 (posò nuda dopo averlo promesso in caso di Paraquay in semifinale, ndr). Magari mi spoglierò insieme a Joni così faremo felici anche le donne".