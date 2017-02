Lazio-Milan, Romagnoli verso il forfait: recupero difficile

09/02/2017 15:05

LAZIO MILAN INFORTUNIO ROMAGNOLI / Ansia in casa Milan per l'infortunio di Alessio Romagnoli. Il difensore, uscito al 31' della sfida contro il Bologna per un problema al flessore della coscia destra, potrebbe saltare la sfida contro la Lazio. L'ex Sampdoria si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore, che chiariranno l'entità del problema. Al momento - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - la sua presenza contro i biancocelesti è alquanto improbabile anche se il calciatore sembra essersi fermato per tempo.

M.S.