Inter, Moratti non ci sta e risponde a Elkann

09/02/2017 14:47

INTER MORATTI JUVENTUS ELKANN / Non si raffredda il clima tra Inter e Juventus dopo il match dello 'Stadium': se a gettare benzina sul fuoco ci ha pensano John Elkann con le sue dichiarazioni al vetriolo, non si è fatta attendere la risposta di Massimo Moratti. Intercettato da 'Premium Sport', l'ex presidente nerazzurro risponde alle dichiarazioni del numero uno di Fca: "In questo caso servono saggezza e il silenzio intelligente di Zhang. Le squalifiche di Perisic e Icardi? Lasciamo perdere..."