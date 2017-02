09/02/2017 14:47

CALCIOMERCATO AMELIA / Nuova avventura all'estero per Marco Amelia. Il portiere italiano continuerà a giocare ma niente Italia per lui: "A giorni dovrei chiudere con una squadra - ammette l'ex Chelsea e Milan ai microfoni di 'Radio 24' - Non sarà in Italia, andrò a giocare in Europa".

M.S.