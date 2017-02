Milan, verso il closing: deliberate le due assemblee

09/02/2017 14:33

MILAN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AGGIORNAMENTO ORE 14:36 - E' terminato il consiglio di amministrazione. Come riporta 'Sky Sport' sono state deliberate le due assemblee dei soci, che portano al closing: la prima convocazione è fissata al primo di marzo, la seconda al tre.

ORE 14.00 - Ore importanti per il futuro del Milan. Proprio in questi minuti - come riporta 'Tuttosport.com' - è cominciato a 'Casa Milan' il consiglio di amministrazione del club, in cui si parlerà delle della data del closing. Presenti entrambi gli amministratori delegati, Adriano Galliani e Barbara Berlusconi.

M.S.