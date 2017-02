Calciomercato Juventus, Sarri alza la voce

09/02/2017 14:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Continua a destare scalpore l'indiscrezione di mercato riportata oggi da 'Il Tempo', che parlava di un incontro tra la Juventus e Maurizio Sarri. Già smentita dall'agente dell'allenatore del Napoli, questa potenziale bomba di mercato è stata 'trattata' anche dal diretto interessato, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Genoa. "Ieri un giornale ha scritto che mi sono incontrato con la Juventus, ho già chiamato il mio avvocato per sapere se ci sono degli estremi per fare una causa. E' una notizia completamente inventata", ha detto prima dell'intervento del responsabile della comunicazione, Lombardo: "Gli estremi ci sono per richiedere i danni. Non si usano i condizionali. Si può fare causa".

D.T.