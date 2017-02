Roma, Fazio: "Mi ispiro a Samuel. Totti e De Rossi due comandanti"

09/02/2017 14:16

ROMA FAZIO / Giornata speciale per Federico Fazio. Il difensore della Roma, diventato una delle colonne portanti della squadra di Luciano Spalletti, si è concesso ai tifosi, rispondendo sui social alle loro domande.

Il centrale, ex Siviglia e Tottenham arrivato nel corso del calciomercato estivo, ha messo a segno il suo primo gol in campionato contro la Fiorentina: "Emozioni? Niente di particolare - esordisce Fazio - Dopo aver segnato ho pensato a mio fratello che aveva fatto gol per la prima volta qualche giorno prima e mi aveva detto di farlo contro la Fiorentina".

CRESCITA - "Le critiche servono per imparare. Quando ho conosciuto bene i compagni e il mister siamo andati tutti meglio. Differenza tra calcio sudamericano ed europeo? Ho giocato in seconda divisione argentina, non nella serie A quindi non lo so (ride, ndr)".

SPOGLIATOIO - "Ho giocato con Perotti sette anni al Siviglia, incontrarlo qua è stato molto bello. Anche fuori dal campo mi trovo bene con lui, siamo stati tanti anni insieme, eravamo giovani quando ci siamo conosciuti. Il soprannome 'il comandante' ti piace? Mi piace (ride, ndr), nella squadra ci sono altri due comandanti, De Rossi e Totti."

AVVERSARI - "Messi è l'attaccante che mi ha messo più in difficoltà ma non solo. Ho incontrato giocatori del Barcellona come Ronaldihno, Eto'o... Difensore a cui ti ispiri? Ho sempre ammirato Samuel. Quando ero giovane giocavo in avanti e mi piaceva Batistuta, ma Walter è il migliore."

Europa League, sfida al Villarreal: Fazio fissa gli obiettivi

Le news Roma sono legate anche alla prossima sfida di Europa League contro il Villarreal. Fazio ci presenta gli spagnoli - "Sono una buona squadra, cattiva e difende bene tutti insieme. Il campo è piccolo ma la gente è passionale e saranno due partite vere. Vogliamo vincere l’Europa League."

DIFFERENZE - "La Serie A e la Liga sono i più tattici, si gioca meglio la palla. in Inghilterra si pensa di meno ed è più fisico. A me piace giocare la palla ragionando, come si fa nel campionato italiano e spagnolo".

M.S.