Napoli-Genoa, Sarri sbotta: "Ora mi alzo e vado via!"

09/02/2017 14:02

NAPOLI GENOA CONFERENZA SARRI / Difficile pensare al Genoa quando tutte le news Napoli sono orientate alla sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid in programma mercoledì: Maurizio Sarri però vuole pensare unicamente alla gara contro i rossoblu e lo fa capire a chiare lettere all'inizio della conferenza che Calciomercato.it ha seguito per voi.

"O si parla del Genoa o mi alzo e me ne vado - l'esordio di Sarri -. Dobbiamo estraniarci da tutto, non devono esserci retropensieri. Dobbiamo prepararla bene, il Genoa è una squadra difficile da sfidare. Punta sui duelli uomo contro uomo, servirà grande lucidità".

Sarri analizza anche l'ultima sfida con il Bologna: "Abbiamo concesso 10 tiri agli avversari, quattro occasioni da gol: è troppo. Prendiamo già gol quando non concediamo, sono errori grossolani".

Gli elogi per il bel gioco non bastano al tecnico del Napoli: "Qui non è pugilato, non si vince ai punti ma sul campo. In questo altri non più bravi, mentre noi esteticamente sono più godibili. Ma la più forte è la prima in classifica".

Nuova domanda sui prossimi impegni con Champions e Coppa Italia nelle prossime settimane: "Vuoi che me ne vada? Parlo del Genoa, pensiamo solo a domani. Il calendario è mostruoso e lo sappiamo. A noi spetta trasformare le prestazioni in punti. Si possono usare tanti termini, alla fine è la mentalità. Vediamo se la crescita, da squadra giovane, arriva".