09/02/2017 13:55

INTER ZHANG JINDONG / Zhang Jindong è sempre più idolo del web. Il numero uno del gruppo Suning proprietario dell'Inter torna a far impazzire i social. Dopo il celebre 'Fozza Inda' con cui si presentò ai tifosi in estate, sta raccogliendo migliaia e migliaia di condivisioni il nuovo video in cui Zhang canta l'inno nerazzurro 'Pazza Inter' ad una convention.

L.P.