Napoli, De Laurentiis: "Col Real Madrid alla pari. Maradona ci sarà"

09/02/2017 13:28

NAPOLI DE LAURENTIIS / Domani il Napoli affronta il Genoa nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Ma i tifosi sono già proiettati al big match contro il Real Madrid della settimana prossima valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Più è difficile una competizione e più cresce l'impegno e la consapevolezza delle proprie capacità - ha detto il patron Aurelio De Laurentiis dalle piste di Dimaro ai cronisti presenti - Secondo molti, inoltre, Sarri ha un gioco quasi unico in Europa: se saremo coscenti dei nostri mezzi e saremo in grado di tenere linea alta e non concedere ripartenze agli avversari, ce la giocheremo alla pari. Maradona ci sarà se non cambia idea all'ultimo. Un titolo per questa partita? Sfida infernale.

M.R.