Calciomercato Juventus, l'agente di Sarri smentisce i contatti: "Con le bufale facciamo le mozzarelle"

09/02/2017 13:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Nelle scorse ore era circolata un'indiscrezione clamorosa secondo cui Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, avrebbe avuto dei contatti in gran segreto con la Juventus per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri che al termine della stagione potrebbe lasciare i bianconeri. Su Twitter però, poco dopo, è arrivata secca la smentita di Alessandro Pellegrini, procuratore del tecnico dei partenopei, che ha ironicamente commentato: "Le "bufale" non si smentiscono si sfruttano per farci le mozzarelle... E non aggiungo altro".



L.P.