Juventus, Torricelli: "I bianconeri ci guadagnano dalle lamentele dell'Inter"

09/02/2017 13:14

JUVENTUS INTER TORRICELLI / A quattro giorni dal derby d'Italia non si placano le polemiche per la direzione arbitrale di Rizzoli. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Moreno Torricelli che ai microfoni di 'J-Tv' ha dichiarato: "La cultura della Juventus è quella di vincere i campionati e di fare in modo che la squadra diventi sempre più forte. Quella degli altri, invece, è di far perdere la Juve... E visto da 5 anni non ci riescono, si affidano alla cultura dell'alibi. Se l'Inter vuole continuare così, i bianconeri hanno tutto da guadagnare. Noi pensiamo a giocare, gli altri pensano a parlare: che continuino a parlare".

M.R.