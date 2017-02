Calciomercato, Mancini commenta i rumors sul Milan

09/02/2017 12:22

CALCIOMERCATO MILAN MANCINI / Il Milan torna al successo in campionato espugnando 1-0 il campo di Bologna. La panchina di Montella è più salda dopo gli ultimi rumors che volevano i cinesi interessati a Roberto Mancini per la prossima stagione. Lo stesso tecnico jesino, presente sugli spalti del 'Dall'Ara', è stato intercettato da 'sportpaper.it' all'uscita dello stadio: "Io prossimo allenatore del Milan? No, ero qua perché ho amici a Bologna. Se ho sentito Fassone e Mirabelli? No, ultimamente no".

M.R.