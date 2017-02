Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Wilshere

09/02/2017 12:12

CALCIOMERCATO MILAN WILSHERE - Jack Wilshere non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con l'Arsenal, in scadenza nel giugno del 2018. Il centrocampista, ora in prestito al Bournemouth, sa benissimo che diverse squadre lo seguono con interesse: Roma, Milan e Manchester City su tutte. Soprattutto la società rossonera, che già si era concretamente interessata al giocatore la scorsa estate - stando a quanto riferito dall'edizione odierna del tabloid britannico 'Telegraph' - sarebbe intenzionata ad avviare a breve nuovi colloqui con la dirigenza dei 'Gunners' per battere sul tempo la concorrenza. Il club londinese del resto, registrata la volontà del calciatore, preferirebbe cederlo questa estate, piuttosto che perderlo quella successiva a zero.

F.S.