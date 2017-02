Calciomercato Juventus, CLAMOROSO: contatti segreti con Sarri

Maurizio Russo

09/02/2017 12:03

JUVENTUS SARRI SPALLETTI / Nonostante le rassicurazioni da ambo le parti ed un contratto in scadenza solo nel 2018, la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione non è affatto scontata. Il tecnico livornese da tempo è nel mirino dell'Arsenal che con ogni probabilità si separerà da Wenger a fine anno e non ha mai nascosto l'ambizione di confrontarsi un giorno con la Premier League inglese. Ecco perché il calciomercato Juventus si sta muovendo sotto traccia per individuare un eventuale sostituto. Il nome più caldo è quello del portoghese Paulo Sousa, che a giugno si libererà dalla Fiorentina, ma sulle colonne de 'Il Tempo' oggi in edicola spunta una pista clamorosa che conduce a Maurizio Sarri: "L'allenatore del Napoli ha incontrato di persona i manager juventini in gran segreto qualche settimana fa. Una chiacchierata che nessuno confermerà mai, ma che ha già fatto il giro di radiomercato" si legge sul quotidiano capitolino. Dopo Higuain, sarebbe un altro colpo incredibile. Ma a differenza del 'Pipita', il tecnico non ha una clausola di rescissione nel suo contratto da poco rinnovato fino al 2020 e non sembra plausibile che De Laurentiis lo liberi per andare in bianconero.

Calciomercato Juventus, anche Spalletti per il dopo Allegri

Ma c'è di più. Oltre a Sarri, infatti, è stata avanzata anche la candidatura di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano è in scadenza con la Roma ed il rinnovo tarda ad arrivare. Qualche settimana fa, poi, il diretto interessato non aveva escluso che un giorno le vie del calciomercato lo avrebbero portato sulla panchina bianconera: "Sono un professionista: andrei alla Juventus e in qualsiasi altra squadra mi volesse se dovessi continuare a fare questo lavoro".