Calciomercato Milan, il Real Madrid piomba su Fekir

09/02/2017 11:43

CALCIOMERCATO MILAN FEKIR / Non sarà facile per le italiane arrivare a Nabil Fekir. Il talentuoso attaccante del Lione ha attirato le attenzioni di tanti club, tra cui Milan e Juventus che da tempo lo tengono sotto osservazione. Secondo quanto riferisce lo spagnolo 'Ok Diario', però, dovranno vedersela anche con il Real Madrid. Il tecnico delle 'merengues' Zinedine Zidane lo avrebbe cerchiato in rosso nella sua lista degli obiettivi per l'estate.



L.P.