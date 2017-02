10/02/2017 02:31

CRYSTAL PALACE KIRBY TAVARES / Doppio colpo in prospettiva per il Crystal Palace. Come riporta una nota ufficiale del club, il centrocampista Nya Kirby ha firmato il suo primo contratto da professionista. Contestualmente, è stata annunciata anche la firma di Nikola Tavares, difensore diciottenne che recentemente ha giocato nelle giovanili del Brentford.

M.D.A.