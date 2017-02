Milan, vittoria in 9 contro 11: Montella aveva un precedente

09/02/2017 11:25

MILAN MONTELLA 9 VS 11 / Epico è il termine più adatto a qualificare il successo del Milan sul campo del Bologna in 9 contro 11. Le espulsioni di Paletta e Kucka non hanno fermato la corsa degli uomini di Montella, in grado di trovare la zampata vincente nel finale. Un'impresa quasi impossibile da eguagliare ma che vede un precedente soltanto in parte simile che riguarda proprio il tecnico campano. Era la stagione 2014-15 e, alla guida della Fiorentina, era in vantaggio 1-0 a 'San Siro' contro l'Inter: esauriti i cambi, è costretto a far uscire per infortunio Tomovic al minuto 81 e poco dopo anche Savic, ma grazie ai miracoli di Neto i viola riuscirono a portare a casa i 3 punti.

M.R.