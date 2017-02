Napoli-Genoa, Juric: "Con loro puoi anche essere perfetto e perdere"

09/02/2017 11:09

NAPOLI GENOA JURIC / Nella giornata di domani si sfideranno al San Paolo Napoli e Genoa, con gli azzurri reduci dall'esaltante vittoria contro il Bologna, mentre i rossoblu di Juric sono stati battuti in casa, di misura, dal Sassuolo.

Alla vigilia della sfida Juric si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza: "Veloso dall'inizio? Prima o poi. I partita ci sono anche i cambi. Sto pensando se schierarlo da titolare. E' stata una buona settimana per lui".

NAPOLI - "Hanno interpreti di talento e se vuoi vedere una partita di calcio, guardi il Napoli. All'andata gli abbiamo concesso poco e domani dovremo essere aggressivi. Puoi aspettarli come il Palermo, pregando che sbaglino sotto porta. Il Bologna invece li ha aggrediti alti, prendendo sette gol. E' una squadra difficile da affrontare".

SASSUOLO - "Ci sono state cose che mi sono piaciute. Dovremo restare concentrati 95 minuti. Contro il Napoli però puoi anche essere perfetto e perdere lo stesso".

L.I.