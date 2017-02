Tianjin Quanjian, Cannavaro 'avverte' la Serie A: "Qui il mercato non è chiuso"

09/02/2017 10:48

TIANJIN QUANJIAN CANNAVARO / Il match di Champions League tra Napoli e Real Madrid si avvicina e l'entusiasmo dei tifosi napoletani aumenta giorno dopo giorno. Fabio Cannavaro ha analizzato il momento dei 'Blancos', alle prese con i recuperi di alcuni campioni: "Il Real non è in buonissime condizioni, sta recuperando calciatori importanti - spiega a 'Premium Sport' - Loro rispettano molto il Napoli perché gli azzurri sono una realtà del nostro calcio: è una squadra che non solo sa difendere ma sa attaccare anche molto bene. Ha calciatori che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Sarà una bella partita".

MERCATO - Non poteva mancare una domanda sul mercato del suo Tianjin Quanjian: "Kalinic, Bacca e Felipe Anderson? Sono mesi che ogni giorno dicono che la mia squadra cerca calciatori. A volte mi chiedono di smetterla di prendere giocatori in Italia, ma ancora non ho comprato nessuno. Stiamo cercando una punta centrale con caratteristiche ben specifiche. Il mercato finisce a fine mese, vediamo cosa riusciamo a portare a casa".

M.D.A.