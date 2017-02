Italia, Ventura: "Si rinasce dai giovani. Tornerà Berardi e su Petagna..."

09/02/2017 10:43

ITALIA VENTURA / Il ct della Nazionale italiana, Ventura, ha rilasciato un'interessante intervista a 'Il Messaggero', facendo il punto del suo gruppo, tra giovani ed esperti: Ho un vantaggio che è quello d'avere con me un gruppo di giocatori come Buffon, Chiellini, Berzagli, Bonucci e De Rossi. Quando entrano in campo è come se avvertissero gli altri su come ci si allena.

GIOVANI - "La squadra rinasce dai giovani e sono eccitato per questo. Continuiamo a seguire il primo gruppo di giocatori convocati, pur considerando le novità che emergono, come Chiesa e Spinazzola, che continuano a guadagnare sempre più spazio in campionato".

BERARDI - "Ci sarà modo di vedere anche lui. A maggio disputerà una o due amichevoli. La teoria non basta. Serve la pratica per capire se un giocatore è pronto a far parte di un gruppo".

CENTRAVANTI - "Oltre a Belotti direi quelli che fanno già parte del gruppo, come Petagna, che deve migliorare la visione della porta".

