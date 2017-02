Inter, Sainsbury si presenta: "Mi ispiro a Zanetti. Entusiasmante allenarsi con Pioli"

09/02/2017 10:21

INTER SAINSBURY / Trent Lucas Sainsbury è stato il colpo al fotofinish del calciomercato invernale dell'Inter. La sessione invernale dei nerazzurri si è infatti chiusa con l'acquisto del difensore classe '92 proveniente dal Jiangsu Suning. Il calciatore oggi ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri su Twitter parlando delle sue prime sensazioni: "Qui sono tutti molto gentili e mi hanno accolto bene, questo rende facile l'adattamento. Si tratta di una una bellissima esperienza per me, in un grande club come l'Inter ci sono grandi responsabilità: dimostrando le mie qualità, spero che il mister possa scegliermi. Ci prepareremo al meglio per fare bene. Abbiamo una squadra giovane e forte. A chi mi ispiro? Sicuramente a Javier Zanetti! Sono qui in una squadra così importante per migliorare e imparare tanto, anche la cultura italiana. Il gruppo è unito, sono tutti molto allegri e vanno d'accordo tra loro. Il campionato in Italia è più tattico e tecnico, la qualità dei giocatori è molto alta".

Inter, Sainsbury si presenta: "Entusiasmante allenarsi con Pioli"

L'INTER - "I tifosi vedono l'Inter come una grande famiglia, ed è meraviglioso vedere la passione con la quale seguono il club - prosegue sainsbury - Sono appena arrivato, sto cercando di ambientarmi innanzitutto all'Inter e poi al calcio italiano in generale. Pioli? Mi ha accolto molto bene, è entusiasmante partecipare ai suoi allenamenti".

VITA PRIVATA - "Oltre il calcio seguo il golf e mi piace fare nuove esperienze, sia per conoscere nuovi luoghi o cibo. Soprannome? 'Skippy': il mio ex allenatore in Olanda amava un programma tv il cui protagonista era un canguro di nome 'Skippy'".

UN FUORICLASSE - "Chi preferisco tra Cristiano Ronaldo o Messi? Sono grandi campioni, ma mi piace molto come gioca Eden Hazard".

M.D.A.