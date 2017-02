I CRAQUE DEL MOMENTO - Cavani: il nuovo 'Roi' di Parigi

Maurizio Russo

09/02/2017 13:07

CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN / Da quattro anni il Paris Saint-Germain è il padrone incontrastato di Francia. Ai quattro titoli di Ligue 1 consecutivi si aggiungono le quattro Supercoppe francesi, le tre Coppe di Lega e le due Coppe di Francia di fila. E all'inizio di questa stagione nulla faceva presagire che le cose sarebbero andate diversamente. Ma il cambio di allenatore da una parte - con il passaggio da Blanc ad Emery - e l'addio del suo capocannoniere Ibrahimovic (andato a fare gol al Manchester United) hanno scombussolato un po' i piani dei capitolini. Non solo i rossoblu non sono andati in fuga come erano soliti fare, ma addirittura a inizio dicembre con un solo punto conquistato in tre partite, si ritrovavano al terzo posto con 7 punti di ritardo sul Nizza capolista. Poi l'inversione di tendenza: sei vittorie ed un pareggio che hanno riportato il Psg al secondo posto alla pari proprio con i nizzardi a 3 lunghezze dal Monaco.

PIU' GOL CHE PARTITE - Per sopperire alla partenza di Ibrahimovic il Paris Saint-Germain la scorsa estate decise di non intervenire sul calciomercato, ma di affidarsi a Edinson Cavani. L'idea era che, senza la presenza ingombrante del campione svedese, l'attaccante uruguaiano sarebbe potuto esplodere. E a giudicare dai numeri è proprio quello che sta accadendo: l'ex napoletano finora ha collezionato più gol (23) che presenze (22) in Ligue 1, oltre alle sei reti in sei partite nella fase a gironi di Champions League, che fanno di lui il craque del momento. Il 'Matador' va a segno da quattro turni consecutivi per un totale di cinque centri: dalla doppietta al Nantes di destro e su punizione al gol di rapina contro il Lille passando per il rigore contro il Monaco ed il colpo di tacco contro il Digione.

A inizio anno sembrava tutto fatto il rinnovo del contratto dell'attaccante classe 1987 della Nazionale uruguaiana. Ma ad oggi non è stato ancora firmato niente ed il contratto di Cavani con il Psg scade tra soli 16 mesi. Una situazione che fa gola a molti club, a cominciare dallo stesso Napoli, che sogna il suo ritorno all'ombra del Vesuvio. Certo, il suo ingaggio attuale è proibitivo per le casse dei partenopei, ma i soldi non sono tutto come dimostra il rifiuto del 'Matador' alla ricca offerta dei cinesi del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.