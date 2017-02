Calciomercato Torino, Real Madrid su Belotti: la clausola non fa paura!

09/02/2017 10:02

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Tanti club su Andrea Belotti. Il forte attaccante del Torino, che in questa stagione si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni di ottimo livello, ha ammaliato diversi osservatori delle 'big' europee, che potrebbero tentare un approccio nel calciomercato estivo. La clausola rescissoria da 100 milioni di euro (valida solo per l'estero) imposta da Cairo nel contratto del calciatore non sembra spaventare i ricchi proprietari stranieri. Così, il Torino potrebbe prepararsi a lasciarlo partire per una cifra record.

Urbano Cairo e Florentino Perez, presidente del Real, si incontreranno la prossima settimana per il match di Champions League tra il Real Madrid e il Napoli: i due, che sono in ottimi rapporti e in contatto da tempo, potrebbero parlare anche dell'affare Belotti. Del resto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'idea di acquistarlo starebbe prendendo sempre più corpo nelle stanze madridiste. Con il futuro di Morata ancora da decidere, i 'Blancos' potrebbero fiondarsi proprio su Belotti sbaragliando la folta concorrenza. Il calciatore piace molto anche in Premier League e Bundesliga.

M.D.A.