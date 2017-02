Napoli, Callejon: "Sono felice qui. Real? Che spettacolo il ritorno al San Paolo"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

NAPOLI REAL CALLEJON / Si avvicina sempre più la sfida tra Real Madrid e Napoli. Il primo atto di un doppio confronto Champions che ha fatto esplodere d'ansia e gioia la città partenopea. Si attende la sfida del 'Bernabeu' con ansia e speranza, con la voglia di realizzare un'impresa che ha ormai impregnato anche lo spogliatoio azzurro.

Di questo ha parlato José Callejon, intervistato da 'As': "Sinceramente era la gara che sognavo. Volevo tornare a giocare al 'Bernabeu'. Non mi aspettavo però accadesse ora. Agli ottavi è presto per beccare il Real. E' la miglior squadra al mondo e di loro temo tutto".

RONALDO - "E' una persona normale e semplice. Un gran lavoratore e, quando ci allenavamo insieme, provavo sempre a rubargli qualche segreto".

BENITEZ - "Ero felice a Madrid ma sentito di dover fare un passo in avanti nella mia carriera. Mi chiamò Benitez e mi disse che qui sarei stato felice. Non ho dubitato per un secondo. 20 gol? Quella frase mi mise pressione (ride ndr). Mi ha insegnato tanto e posso dirgli solo grazie".

SARRI - "Con lui è scattata subito la scintilla. Ha avuto un impatto stupendo sul gruppo, con un sistema di gioco che ci piacque tantissimo. Mi disse che contava su di me e mi sono legato subito a lui. Dice le cose che pensa e questa è una virtù. Vuole vederci in attacco e divertire. Anche Pepe (Reina) si diverte (ride ndr)".

HIGUAIN - "Era un giocatore importante, che ha segnato 36 gol. Normale che alla gente non piaccia vederlo con la maglia della Juve. Siamo riusciti a migliorare anche senza di lui".

NAPOLI-REAL - "Devono temere tante cose di noi. Siamo in un buon momento di gioco e avremo il ritorno al San Paolo. Quello sarà uno spettacolo".

FINE CARRIERA - "E' un futuro ancora lontano e non ci penso. Chiudere la carriera a Napoli? Ho appena rinnovato il contratto. La mia felicità è ora qui, a Napoli e voglio godermi questa gente. Mi sento napoletano e intendo conquistare qualcosa di grande".

MARADONA - "Tutti volevano conoscerlo. E' stato stupendo. Ci ha promesso d'essere al 'Bernabeu' per sostenerci. Sarà un'arma in più".