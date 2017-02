Calciomercato Torino, sempre più in salita per Hart: spunta anche l'Arsenal

10/02/2017 02:03

CALCIOMERCATO TORINO HART - Non sarà facile per il Torino riuscire a confermare tra i pali il prossimo anno Joe Hart. Chelsea, West Ham, Liverpool, sono infatti soltanto alcune delle squadre interessate al 29enne estremo difensore del Manchester City, attualmente (come detto) in prestito ai granata. Stando a quanto riferito dall'edizione online del tabloid britannico 'Mirror', un'altra formazione inglese potrebbe mettersi in coda per il portiere: l'Arsenal di Arsene Wenger. Secondo quanto sostenuto dal quotidiano infatti, il manager dei 'Gunners', sarebbe poco soddisfatto del rendimento di Petr Cech e starebbe valutando di avanzare una proposta alla dirigenza dei 'Citizens' per acquisire il cartellino del giocatore. Un'offerta di 15 milioni di sterline (poco meno di 18 milioni di euro, al cambio attuale), potrebbe essere sufficiente per convincere la formazione di Manchester a cedere definitivamente Hart, anche in considerazione del poco 'appeal' riscosso dallo stesso nei confronti del tecnico Pep Guardiola.

F.S.