Calciomercato Atalanta, Cristante: "Voglio restare per un anno e mezzo"

09/02/2017 09:45

ATALANTA CRISTANTE / Nuova avventura per Bryan Cristante. Il giovane centrocampista, che ha preso l'eredità di Gagliardini nell'Atalanta, è alla ricerca della definitiva 'esplosione' in Serie A dopo le prestazioni altalenanti nel Pescara: "Io nuovo Gagliardini? Le parole del presidente fanno piacere e rappresentano un grande stimolo: Gagliardini ha fatto e sta facendo qualcosa di incredibile, sia con l’Atalanta sia ora con l’Inter - dice alla 'Gazzetta dello Sport' - Sarebbe fantastico arrivare a certi livelli".

AMBIENTAMENTO - "Mi sono subito inserito nel migliore dei modi: ho trovato tanti compagni che avevo già conosciuto in Nazionale, questo gruppo mi ha impressionato. L’Atalanta sta facendo un grande campionato: l’obiettivo è rimanere lì davanti e giocarsela con le grandi. Europa? E’ giusto crederci: abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti e dobbiamo proseguire su questa strada, anche se le rivali sono quotate e agguerrite".

OBIETTIVO - In prestito dal Benfica fino a giugno (con opzione per il prolungamento di un anno), Cristante parla anche dei suoi obiettivi: "Voglio ritagliarmi più spazio possibile, dando sempre il massimo: questo è il mio obiettivo, poi sarà il mister a prendere le decisioni. Gasperini pretende molto, spero di ripagare la sua fiducia. Ho scelto l’Atalanta, per il progetto di valorizzazione dei giovani: è un ambiente ideale, l’allenatore dà tanta fiducia ai ragazzi. E Bergamo è una città bellissima. Conto di rimanere per un anno e mezzo".

M.D.A.