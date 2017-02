Napoli, Mertens e gli esami da napoletano: dalla pizza alla limonata

09/02/2017 09:40

NAPOLI MERTENS LIMONATA / Mertens è sempre più legato alla piazza azzurra, che lo osanna sia per i suoi numeri in campo con la maglia del Napoli, che per la vita che conduce in città.

Non si è mai nascosto l'attaccante belga, lasciandosi desiderare dalla gente. Non conduce affatto una vita riservata e ha da subito vissuto pienamente il capoluogo campano. Insieme a sua moglie Kat è possibile incontrarlo in giro per locali o in pizzeria e, attraverso i social, non fa che promuovere Napoli.

Egli stesso ha ribadito d'aver fatto cambiare idea a tutti i propri amici, che in Belgio guardavano con sospetto alla città dove viveva, affidandosi a voci e luoghi comuni.

Se nei giorni scorsi Dries si è cimentato nella preparazione di una pizza, impastando, condendo e infornando una margherita, stavolta è toccato alla prova della limonata, preparata con le sue mani in un bar cittadino. Piccoli step per diventare napoletano a tutti gli effetti.

