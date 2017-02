Torino, Leo Junior attacca: "A Cairo interessa guadagnare. I granata vengono dopo"

09/02/2017 09:21

TORINO LEO JUNIOR CAIRO / Leo Junior non ha di certo parole dolci per l'odierno Torino, in riferimento alla gestione di Urbano Cairo. L'ex campione brasiliano, che sfiorò lo scudetto con i granata nel 1985, è stato intervistato da 'Tuttosport', tra ricordi di un Toro passato a la delusione per quanto resta oggi: "Durante i massaggi Giunta e Tardito parlavano in piemontese. Io non capivo nulla e gli davo dei maleducati. Poi a un certo punto li 'minacciai' in dialetto, avvertendoli che potevo capire tutto ciò che si dicevano".

CAIRO - "Capii subito chi era Cairo, tanti anni fa, quando lo incontrai. Voleva che facessi l'osservatore del Toro in Brasile, per i suoi occhi belli. Gli interessano i soldi e chiudere i bilanci in attivo. Il Torino viene dopo. Voleva guadagnare e vedere una squadra a metà classifica non mi sorprende. I giocatori migliori si vendono dopo due o tre stagioni e non viene costruita una struttura dirigenziale e un grande spogliatoio. L'Europa sarebbe la dimension giusta. A Cairo però basta così!".

TORO - "Il nostro era un gruppo magnifico. Dopo le partite si andava sempre a mangiare insieme, al ristorante 'Il Pirata'. Era un clima fondamentale per poter far bene in campo. Giovani? Avevano una voglia incredibile. E' un altro aspetto decisivo per avere una squadra vincente".

RIGORI CONTESI - "Fatti del genere nel mio Toro non potevano accadere. C'è una mancanza di comando. Deve intervenire il tecnico e prendere una decisione, per tempo. Ai miei tempi potevo tirarli io, così come Dossena o Zaccarelli. Era però Radice a decidere, anche in base al nostro umore".

MERCATO - "Darmian, Cerci, Immobile, Glik, Maksimovic, Peres, così come tanti altri meno bravi. Ogni due o tre anni partono i migliori. Ai miei tempi molti venivano dal vivaio o comunque vestivano questa maglia per anni, portandone sulle spalle l'identità. Oggi invece non c'è attaccamento. Si gioca tanto per giocare. Pensano prima ai contratti. Così non si costruiscono grandi gruppi".

PESCARA - "La violenza non risolve i problemi. E' da condannare sempre. Non fa che amplificarli e fa anche scappare eventuali acquirenti del club".

L.I.