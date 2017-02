Napoli, Sarri ritrova la sua certezza: riecco Albiol-Koulibaly

09/02/2017 08:45

NAPOLI ALBIOL KOULIBALY / Si avvicina il momento clou della stagione e il Napoli ritrova la sua certezza difensiva: Albiol-Koulibaly. Sono loro gli uomini di maggior fiducia del tecnico Sarri, che da quando è arrivato ha sempre puntato sui due per bloccare le offensive avversarie. Tra infortuni e impegni in Coppa d'Africa, i titolari della difesa azzurra hanno giocato con poca continuità finora. Così, dopo i tanti gol subiti nelle scorse gare, già dal match di domani sera contro il Genoa gli azzurri potrebbero finalmente iniziare a chiudere le partite a reti inviolate, cosa che spesso accadeva l'anno scorso.

Con Albiol e Koulibaly, in effetti, la media gol subiti scende vertiginosamente così come il numero di sconfitte (per ora zero in questa stagione). Il Napoli, proprio in vista del match contro il Real Madrid e dei successivi impegni di questo mese, ritrova finalmente una delle migliori coppie difensive del campionato. Un buon inizio per sperare di realizzare qualcosa di importante tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

M.D.A.