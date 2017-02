Roma, rinnovo Spalletti: attesi segnali dal mercato

09/02/2017 09:13

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO SPALLETTI / Tiene ancora banco a Roma la questione del rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti. Il tecnico ribadisce ancora il concetto espresso mesi fa, ovvero che senza risultati concreti, senza una vittoria che possa avvalorare il suo percorso, preferirà farsi da parte.

Intanto il club, come riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', sembra intenzionato a proseguire il rapporto lavorativo con Spalletti, che a sua volta attenderebbe forti segnali in chiave mercato. Per competere in serie A e in Europa serve una rosa competitiva in ogni suo reparto, tra titolari e panchinari.

La sua Roma lotta e, già a partire dallo scorso campionato, ha mostrato di poter lottare per le prime posizioni. Terza per un soffio lo scorso anno, dietro al Napoli, è oggi seconda ormai da mesi. Manca però un ultimo gradino per competere davvero con la Juventus.

Se da Milano progettano grandi investimenti con i fondi cinesi, a Roma dovranno mostrare un certo tipo di progettualità per evitare di ripartire nuovamente da zero.

L.I.