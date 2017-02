Calciomercato Juventus, Allegri sibillino: resta viva l'ipotesi Premier

09/02/2017 08:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / "Voci sulla Premier League? Io non posso dir niente. Non smentisco e non confermo". Massimiliano Allegri, al termine della netta vittoria della Juventus in casa del Crotone, non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro, alimentando nuove indiscrezioni sul possibile addio a fine stagione. L'interesse dall'Inghilterra è concreto e nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi in una trattativa qualora l'Arsenal dovesse decidere definitivamente di puntare su di lui per il possibile dopo Wenger. Nel prossimo calciomercato estivo, quindi, la Juve potrebbe essere protagonista di un cambio di panchina, nonostante le continue smentite di Marotta. Allegri lascerebbe i bianconeri dopo tre stagioni costellate da tanti successi in Italia e una finale di Champions League (almeno per il momento). Il calciomercato Juventus, inoltre, si troverebbe a cercare un valido sostituto capace di proseguire la lunga scia di vittorie.

Calciomercato Juventus: resta viva l'ipotesi Premier per Allegri

La squadra inglese più interessata ad Allegri in questo momento è l'Arsenal. I 'Gunners', che potrebbero definitivamente chiudere la lunga esperienza di Wenger in panchina, avrebbero deciso di puntare sul tecnico juventino, considerato il profilo giusto per aprire un nuovo capitolo. I nomi caldi in casa Juve per sostituire il tecnico toscano sono diversi: Paulo Sousa della Fiorentina è considerato, al momento, il primo allenatore sulla lista di Marotta, ma non è da sottovalutare l'ipotesi Spalletti, che nei mesi scorsi non ha escluso l'idea di allenare i bianconeri. I 'sogni', infine, restano Simeone e Klopp, più difficili da realizzarsi.

Allegri, del resto, non ha voluto sbilanciarsi: "Sono in sintonia con la dirigenza da quando sono arrivato - spiega a 'Premium Sport' - Tutti gli anni in questo periodo si dice sempre che parto. Rinnovo? Questo dipende dalla società, abbiamo una serie di partite importanti da giocare ora". Marotta, invece, è stato più conciso: "Non ci sono i presupposti per un suo addio. Lui ha un contratto con noi e abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono tutte le premesse per continuare".

