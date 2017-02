Calciomercato Inter, da Sanchez al derby per Aguero: i piani di Ausilio

09/02/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER AGUERO SANCHEZ / L'Inter non può fare a meno di Mauro Icardi e, ad oggi, può dirsi fortunata dello strepitoso stato di forma del proprio capitano. Nessun infortunio lo ha fermato in stagione, anche se ora dovrà restare fermo per squalifica.

Una situazione imprevista che mette i nerazzurri in una difficile condizione, ovvero quella di dover sostituire uno degli attaccanti più prolifici della serie A, senza avere una reale alternativa in panchina.

Se Pioli dovrà inventarsi qualcosa per il prossimo match di campionato, il prossimo anno Suning potrebbe fornire più di una valida alternativa, bensì un vero e proprio titolare. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' sottolinea come nel mirino siano finiti due grandissimi talenti internazionali: Aguero e Sanchez.

Giocatori che farebbero gola a chiunque e che potrebbero dire addio ai rispettivi club, City e Arsenal. Per quanto riguarda il 'Kun' però potrebbe scatenarsi un derby di mercato, con il Milan che, una volta completato il closing, potrebbe inaugurare la nuova era cinese con un vero e proprio crack nella sessione estiva.

L'argentino e il cileno non sono però le uniche alternative a Icardi nella lunga lista di Ausilio, il quale valuta anche opzioni più vicine e concrete, come Roger Martinez, colombiano segnalato a Suning, attualmente in forza al Jangsu, che potrebbe finire in secondo piano soltanto a causa del passaporto da extracomunitario. A Bergamo intanto sta dando il meglio di sé in coppia con Gomez, Petagna, visionato da un osservatore nerazzurro domenica scorsa contro il Cagliari.

L.I.