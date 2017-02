Calciomercato Milan, il closing può essere anticipato

09/02/2017 07:39

CALCIOMERCATO MILAN CLOSING / Ci si avvicina sempre più al giorno decisivo per il closing, con il passaggio delle redini del Milan, dalla famiglia Berlusconi a una cordata di investitori cinesi, la cui lista definitiva è attesa in questi giorni.

Intanto, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', si va delineando il cronoprogramma che porterà al 3 marzo prossimo. Quest'oggi si terrà il Consiglio di amministrazione del Milan, che andrà a formalizzare la convocazione dell'assemblea dei soci, che potrà poi sancire ufficialmente il closing. Ci saranno una prima convocazione l'1 marzo e una seconda il 3 marzo. Saranno dunque rispettate le tempistiche stabilite, senza alcun ulteriore slittamento.

Le due convocazioni sono una a ridosso dell'altra, sottolinea la rosea, al fine di non vanificare la prima. Operando in questo modo infatti, anche la convocazione dell'1 marzo potrebbe risultare decisiva, rappresentando un anticipo minimo sui tempi per il tanto atteso closing.

L.I.