Napoli, Callejon: "Stiamo crescendo, possiamo fare il prossimo step"

09/02/2017 00:34

NAPOLI CALLEJON REAL MADRID CHAMPIONS / Lunga intervista rilasciata da José Maria Callejon al sito della Uefa. L'esterno spagnolo ha fatto il punto su tutte le ultime news Napoli: dal momento della squadra di Sarri fino all'atteso confronto contro la sua ex squadra, il Real Madrid. Questi i passaggi principali selezionati da Calciomercato.it:

IDOLI - "Mi ricordo Luís Figo, era uno dei giocatori che mi piaceva di più. Poi, due o tre anni dopo è arrivato Ronaldo e sicuramente lui era un giocatore che tutti guardavamo in continuazione. Eravamo dei ragazzi che volevano sempre giocare e imparare, e avevamo tanti idoli".

MOURINHO - "Dopo una partita tra Espanyol e Real Madrid, [José] Mourinho è venuto da me e mi ha chiesto se volevo tornare al Real Madrid. Sono scoppiato a ridere perché pensavo stesse scherzando, Non ci potevo credere, ma poi qualche mese più tardi mi hanno chiamato. E' stato grazie a Mourinho che sono tornato.

RITORNO A MADRID - "E' una sensazione unica, specialmente perché tifavo il Real Madrid sin da quando ero ragazzino. Era il club che sognavo, che guardavo sempre in TV e per cui mi immaginavo di giocare. Tornare è stato speciale. Sentivo il sostegno di compagni e tifosi, sono stati due anni speciali. La Champions League è un'ossessione per il Real Madrid, la competizione più importante di tutte: l'hanno vinta 11 volte e i numeri non mentono. Le partite al Bernabéu in questa competizione sono un'esperienza davvero speciale".

CHIAMATA NAPOLI - "Onestamente ero felice al Real Madrid. Forse non giocavo quanto sperassi, ma comunque ero coinvolto. Poi mi ha chiamato Rafa Benítez e mi ha convinto che qui avrei avuto più chance di giocare con regolarità. E qui è stato tutto meraviglioso sin dal primo giorno. I tifosi mi hanno sostenuto da subito, e io ho sempre cercato di ripagarli dando tutto. Stiamo crescendo. Abbiamo tanti giovani con un futuro promettente e abbiamo fatto tante cose buone negli ultimi anni, adesso dobbiamo passare al livello successivo e diventare una delle migliori squadre in Europa. Questo è il nostro percorso".

SFIDA AL REAL - "Ci stiamo preparando al meglio perché vogliamo ottenere qualcosa di grande, ma sappiamo che non sarà facile contro i campioni in carica. Tornare al 'Bernabéu' sarà speciale perché lo considero la mia casa e sarò sempre grato al Real Madrid, la squadra che mi ha trasformato nell'uomo e nel calciatore che sono adesso. Sarà emozionante anche perché ci saranno tante persone della mia famiglia e tanti amici sugli spalti, ma soprattutto perché voglio fare del mio meglio per difendere i colori della mia squadra attuale, il Napoli. Dovremo giocare con personalità e determinazione e non dimenticarci che c'è anche una gara di ritorno. Serve fiducia, possiamo fare bene".

D.G.