Milan, domani CdA straordinario: il closing si avvicina

09/02/2017 00:13

MILAN CLOSING / Giorni caldissimi in casa Milan. Come fa sapere 'Sky Sport', per la giornata di domani è stato convocato un CdA straordinario alle 13.30. Verranno indette due assemblee: la prima l'1 marzo e la seconda il 3. Se per la prima non ci dovessero essere i soldi allora la cessione slitterebbe alla.

Le sensazioni però sono positive: il closing è davvero ad un passo e il 'Diavolo' non è mai stato così vicino alla cessione. Iniziano a trapelare anche i primi dettagli in merito alla mole di investimenti che è disposta a concedere la nuova dirigenza cinese: in estate ci sarà una somma di 120/130 milioni di euro da spendere per potenziare la rosa. L'idea è quella di acquistare pochi giocatori, ma di elevato livello che possano esaltare i tifosi.

D.G.