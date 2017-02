Calciomercato Milan, Zidane punta un obiettivo di Mirabelli

09/02/2017 03:32

CALCIOMERCATO MILAN/ Nabil Fekir è uno degli obiettivi del Milan per il prossimo mercato estivo, quando i rossoneri avranno a disposizione il budget della nuova proprietà cinese per rinforzare la rosa. Il trequartista del Lione è già stato seguito da vicino da Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo in pectore, durante la partita di Champions League persa dai transalpini con la Juventus a novembre. Per il talento francese però, il Milan dovrà vedersela con la concorrenza del Real Madrid: come riportato da 'Ok Diario', il tecnico dei campioni d'Europa Zinedine Zidane sta spingendo per vestire di 'Blancos' Fekir.

S.F.