Calciomercato Milan, Caceres vicino al Southampton: c'è l'indizio social

09/02/2017 00:02

CALCIOMERCATO MILAN CACERES SOUTHAMPTON / Martin Caceres, dopo l'accordo sfumato col Milan, sembra indirizzato sempre di più verso la Premier League. ll Crystal Palace lo vorrebbe con sé per centrare una salvezza quasi insperata: "Può portare esperienza e qualità nel club. Un infortunio non cambia la forza di un giocatore, se la società riuscirà ad acquistarlo sarà un grande innesto per la nostra rosa", ha spiegato l'esterno Ryan Bertrand. Ma la destinazione più probabile dell'ex Juventus sembra essere il Southampton. A lasciarlo intendere è un indizio social: il profilo 'Instagram' dei 'Saints' è l'unico seguito dal difensore uruguaiano. Semplice coincidenza?

D.G.