Ligue 1, risultati 24a giornata: il Nizza risponde a Monaco e PSG. Payet fa gioire Garcia

08/02/2017

LIGUE 1 RISULTATI 24A GIORNATA / Il Nizza risponde ai successi di Monaco e Psg. All''Allianz Riviera' basta una rete al settimo di Cyprien per avere la meglio sul Saint-Etienne e riportarsi a -3 dalla vetta. Negli altri match, il Marsiglia di Garcia torna a vincere dopo la battuta di arresto col Metz (che oggi ha battuto il Dijon) del turno precedente: Gomis e Payet (al primo gol dal suo ritorno) regalano il successo sul Guingamp. Larga vittoria del Lione sul Nancy: in rete anche Depay. Chiudono due pareggi (in Angers-Rennes e Lorient-Tolosa), mentre Bastia-Nantes è stata rinviata a data da destinarsi.

Angers-Rennes 0-0

Lorient-Tolosa 1-1

Lione-Nancy 4-0

Metz-Dijon 2-1

Nice-Saint-Etienne 1-0

Bastia-Nantes (RINVIATA)

Marsiglia-Guingamp 2-0

CLASSIFICA: Monaco 55 punti, Psg 52, Nizza 52, Lione 40*, Saint-Etienne 36, Bordeaux 36, Marsiglia 36, Rennes 32, Guingamp 31, Tolosa 30, Nancy 27, Metz 27*, Lille 26, Montpellier 26, Nantes 26*, Caen 25*, Dijon 24, Angers 24, Bastia 22*, Lorient 22.

*Una partita in meno

